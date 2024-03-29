Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Минобороны России заявило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку атаки с применением беспилотника самолетного типа пресекли около 14:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под Белгородом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. По словам главы области, в результате отражения атаки со стороны ВСУ в селе Таврово получил повреждения сарай.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.