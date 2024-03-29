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17:16, 29 марта 2024Ценности

Вьетнамки вновь станут трендом летом

Vogue: вьетнамки вновь станут трендом летом благодаря модным брендам

Фото: Unsplash

Один фасон модной в 2000-х годах обуви вновь станет трендом летом. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Речь идет о вьетнамках, которые, по словам фэшн-редакторов, из пляжной обуви превратятся в универсальную благодаря популярным брендам. Так, данные изделия включили в свои коллекции марки Chanel, Burberry, Coperni, Miu Miu и Balenciaga. Они представили различные модели указанного предмета гардероба, в том числе на каблуках, с веревочной подошвой и из резины.

В свою очередь, манекенщицы на показах сочетали вьетнамки с облегающими брюками и кожаными куртками, микрошортами и блузками с жабо, а также с асимметричными юбками длины миди и комбинезонами свободного кроя.

Ранее в марте стилисты Холли Чейес и Анджела Фостер назвали необходимую обувь на весну.

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      Алина Гостева
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