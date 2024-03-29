Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:19, 29 марта 2024Ценности

Внешность 38-летней Леди Гаги на фото папарацци напугала фанатов

Фото: The Hollywood Curtain / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская певица Леди Гага попала в объектив папарацци и напугала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Исполнительница была замечена в компании своего возлюбленного, предпринимателя Майкла Полански. Пара направлялась в итальянский ресторан Giorgio Baldi, чтобы отпраздновать 38-летие артистки. Так, на размещенных фото знаменитость предстала приталенном кожаном плаще черного цвета и туфлях на массивной платформе. При этом она взяла с собой небольшую сумку в тон и надела солнцезащитные очки.

Читатели портала удивились внешнему виду Гаги, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Боже, ее лицо!», «Это не похоже на веселый праздник. Она выглядит так, словно плакала», «Я думал, ей около 40 лет или больше», «Она выглядит несчастной», «Мэрилин Мэнсон носил этот плащ лучше», — высказывались они.

Ранее Гага показала фанатам естественную внешность. Тогда певица запечатлела себя на камеру лежа на кровати. Она позировала в лонгсливе с розовым принтом и черно-белом головном уборе на резинке.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник спецназа ГРУ погиб при теракте в «Крокусе». Он получил три пули, но успел спасти жену и сына

      В Таджикистане задержали девять человек за связи с атаковавшими «Крокус»

      Вора в законе Шакро Молодого тайно вывезли из колонии в грузовике

      МЦД продлят до 11 российских регионов

      Известный театральный деятель назвал преимущества Москвы

      Пожилой турист пошел в поход на Камчатке и не выжил

      Кулеба заявил об испаряющемся советском наследии в связях России и Индии

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая опция

      В КНДР прокомментировали возможную встречу с представителями Японии

      В Кремле высказались об украинской формуле мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше