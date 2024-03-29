Внешность 38-летней Леди Гаги на фото папарацци напугала фанатов

Американская певица Леди Гага попала в объектив папарацци и напугала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Исполнительница была замечена в компании своего возлюбленного, предпринимателя Майкла Полански. Пара направлялась в итальянский ресторан Giorgio Baldi, чтобы отпраздновать 38-летие артистки. Так, на размещенных фото знаменитость предстала приталенном кожаном плаще черного цвета и туфлях на массивной платформе. При этом она взяла с собой небольшую сумку в тон и надела солнцезащитные очки.

Читатели портала удивились внешнему виду Гаги, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Боже, ее лицо!», «Это не похоже на веселый праздник. Она выглядит так, словно плакала», «Я думал, ей около 40 лет или больше», «Она выглядит несчастной», «Мэрилин Мэнсон носил этот плащ лучше», — высказывались они.

Ранее Гага показала фанатам естественную внешность. Тогда певица запечатлела себя на камеру лежа на кровати. Она позировала в лонгсливе с розовым принтом и черно-белом головном уборе на резинке.