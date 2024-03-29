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14:37, 29 марта 2024Экономика

Вывозить российскую пшеницу станет дороже

Минсельхоз: пошлина на вывоз пшеницы из РФ с 3 марта поднимется до 3322,8 рубля

Фото: Tingshu Wang / Reuters

С 3 марта 2024 года пошлина на вывоз пшеницы из России поднимется с нынешних 3298,6 до 3322,8 рубля за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

Таким образом, с начала апреля вывозить каждую тонну пшеницы из России станет дороже на 26,2 рубля. С этого времени также повысятся пошлины на другие виде агрокультур. Так, вывозные сборы на ячмень увеличатся почти вдвое и достигнут уровня в 1002,3 рубля за тонну против прежних 573,3 рубля.

В свою очередь, пошлины на экспорт кукурузу составят 69,9 рубля за тонну вместо нынешнего нулевого уровня. Сотрудники ведомства рассчитывали размер пошлин для каждого из вышеуказанных видов агрокультур исходя из их индикативной цены. Для пшеницы она составила 235,1 доллара за тонну, для ячменя — 187,1 доллара, а для кукурузы — 172,7 доллара.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что в 2024 году суммарные площади посевов под твердую пшеницу в России увеличатся почти вдвое к уровню 2023-го. Таким образом, показатель может приблизиться к отметке в один миллион гектар с учетом потребностей внутреннего рынка в 1,5-2 миллиона тонн.

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      Анатолий Акулов
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