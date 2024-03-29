Жителей российского региона предупредили о падении обломков ракеты

Жителей Свердловской области предупредили о падении обломков ракеты

Жителей Карпинска в Свердловской области предупредили о падении обломков ракеты. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

Ракету запустят с космодрома Байконур 31 марта. По данным администрации, с 29 марта по 1 апреля 2024 года населению запрещается находиться в районе вероятного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя.

«Территория, ограниченная в 20 километрах севернее поселка Кытлым; в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи; в 17 километрах западнее поселка Сосновка; в 4-5 километрах южнее границ заповедника "Денежкин камень" и в 2-3 километрах севернее Конжаковского горного массива», — говорится в сообщении.

Свердловчан предупредили о том, что падение обломков может сопровождаться громкими звуками, а также свечением в воздухе. Радиационной опасности в ступенях ракеты-носителя нет, добавили в администрации.

Ранее жителей нескольких районов Якутии предупредили, что их населенные пункты попадают в область падения обломков ракеты-носителя «Союз-2.1б». В опасной области оказываются следующие районы российского региона — Алданский, Вилюйский, Олекминский и Верхневилюйский.