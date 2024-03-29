Живущим в съемных квартирах россиянам дали совет

Дизайнер Тычино призвала купить ширму в съемное жилье

Ширма является незаменимой деталью в интерьере съемной квартиры, рассказала изданию «БелНовости» дизайнер Юлия Тычино.

Эта деталь поможет улучшить внешний вид помещения без ремонта или перестановки мебели. Особенно это подойдет квартиросъемщикам, если владельцы помещений не разрешают перекрашивать стены, переклеивать обои или переставлять мебель.

Ширма может закрыть участки помещения, на которые арендатор не хочет смотреть. Она может сделать незаметной старую мебель, а также некачественную отделку, вышедшие из моды аксессуары и чужие предметы гардероба. Этот элемент декора также поможет зонировать пространство. Особенно это актуально, если квартиру снимает несколько человек.

Ранее ведущий аналитик госкомпании «Этажи» Александр Иванов заявил, что на фоне подорожания жилья россиянам стало сложнее снять квартиру, поскольку арендодатели стали более тщательно отбирать квартиросъемщиков.