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16:24, 29 марта 2024Силовые структуры

Журналистку Sota Vision арестовали по делу об экстремизме

В Москве суд арестовал журналистку Sota Vision Фаворскую по делу об экстремизме

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал журналистку издания Sota Vision (признано Минюстом России иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия — Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фаворская будет под стражей два месяца, до 28 мая. Журналистка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Басманный суд столицы поступило ходатайство об аресте обвиняемой.

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