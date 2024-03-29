Журналистку Sota Vision арестовали по делу об экстремизме

В Москве суд арестовал журналистку Sota Vision Фаворскую по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы арестовал журналистку издания Sota Vision (признано Минюстом России иноагентом) Антонину Фаворскую (настоящая фамилия — Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фаворская будет под стражей два месяца, до 28 мая. Журналистка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного

статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Басманный суд столицы поступило ходатайство об аресте обвиняемой.

