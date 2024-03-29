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10:22, 29 марта 2024Силовые структуры

Следствие попросило арестовать журналистку Sota Vision по делу об экстремизме

Журналистку Sota Vision Фаворскую просят арестовать по делу об экстремизме

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте журналистки издания Sota Vision (признано Минюстом России иноагентом) Антонины Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным собеседницы агентства, журналистку просит арестовать следствие. Заседание об избрании меры пресечения состоится в ближайшее время.

Ранее суд отправил на один год в колонию-поселение жителя Волгодонска, который призывал к убийствам на почве религии. Мужчину признали виновным по статье об экстремизме. Подсудимого отправили в колонию-поселение и запретил вести социальные сети два года.

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      Олеся Мицкевич
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