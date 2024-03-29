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13:41, 29 марта 2024Культура

Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом

Актриса Талызина заявила, что Пугачева «бросила свою душу в ад»
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина резко высказалась о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Ее слова приводит MK.RU.

По мнению актрисы, исполнительница давно заслуживает нового статуса из-за своих многочисленных критических высказываний в адрес россиян. «Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Чего она вякает про страну, про людей, которые ее здесь боготворили!» — возмутилась Талызина.

Артистка заявила, что Пугачева не сможет прижиться за рубежом и построить там успешную карьеру. Талызина подчеркнула, что певица «бросила свою душу в ад». «Будет она иноагентом или не будет, это уже не имеет никакого значения. Она уже совершила главную ошибку своей жизни», — заключила она.

Ранее стало известно, что Пугачеву смогут внести в список иноагентов к ее юбилею. После того, как Генпрокуратура передала Минюсту соответствующий запрос, ведомство начало проверку источников финансирования артистки, а также ее антироссийских высказываний про то, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

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      Мария Рюрикова
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