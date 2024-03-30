Американский офицер охарактеризовал роль США в украинском конфликте

Американский офицер Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине и не могут признать поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, расплачивается за это украинский народ. «Я считаю аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — заявил Дэвис.

Подполковник заявил, что Вашингтон должен отказаться от высокомерия и признать, как обстоят дела на местах.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал, что Украина может утратить контроль над огромной частью своей территории и потерять еще четыре области.