Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 30 марта 2024Мир

Американский офицер охарактеризовал роль США в украинском конфликте

Американский офицер Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине и не могут признать поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, расплачивается за это украинский народ. «Я считаю аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — заявил Дэвис.

Подполковник заявил, что Вашингтон должен отказаться от высокомерия и признать, как обстоят дела на местах.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сказал, что Украина может утратить контроль над огромной частью своей территории и потерять еще четыре области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

      В США заявили о невозможности остановить наступление России

      В США отметили бессилие западной военной техники перед армией России

      Американский офицер охарактеризовал роль США в украинском конфликте

      Группа агрессивных женщин напала на сотрудников украинского военкомата

      Сальдо заявил о раненных в результате удара ВСУ по Херсонской области

      «Зенит» и «Крылья Советов» вничью сыграли в матче РПЛ

      «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

      Стали известны потери ВСУ в технике и личном составе в боях под Авдеевкой

      Под Киевом установили тысячи «зубов дракона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше