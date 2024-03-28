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19:32, 28 марта 2024Мир

В США предсказали потерю Украиной еще четырех областей

Американский профессор Миршаймер: Украина может потерять еще четыре области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украина может утратить контроль над огромной частью своей территории и потерять еще четыре области. Такой сценарий предсказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Firstpost.

«По итогам конфликта Россия возьмет под контроль около 40 процентов территории Украины. По моим предположениям, подчеркиваю, что это лишь мое мнение, в результате они присоединят еще четыре области», — сказал американец.

Свою позицию профессор объяснил тем, что в настоящий момент баланс сил значительно сместился в пользу российских войск с точки зрения вооружений и людской силы, которые имеют большое значение на поле боя.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны. Он добавил, что это может произойти в ближайшие недели и украинские войска не будут способны удержать оборонительные рубежи.

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      Семен Александров
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