В США предсказали потерю Украиной еще четырех областей

Американский профессор Миршаймер: Украина может потерять еще четыре области

Украина может утратить контроль над огромной частью своей территории и потерять еще четыре области. Такой сценарий предсказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Firstpost.

«По итогам конфликта Россия возьмет под контроль около 40 процентов территории Украины. По моим предположениям, подчеркиваю, что это лишь мое мнение, в результате они присоединят еще четыре области», — сказал американец.

Свою позицию профессор объяснил тем, что в настоящий момент баланс сил значительно сместился в пользу российских войск с точки зрения вооружений и людской силы, которые имеют большое значение на поле боя.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны. Он добавил, что это может произойти в ближайшие недели и украинские войска не будут способны удержать оборонительные рубежи.