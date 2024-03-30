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17:39, 30 марта 2024Силовые структуры

Жителя Ленобласти задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»

«Фонтанка»: сварщика из Тихвина задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Жителя Тихвинского района Ленобласти арестовали за комментарий под постом о теракте в «Крокус Сити Холле». О случившемся пишет «Фонтанка».

Как выяснили журналисты, задержанным оказался 26-летний уроженец Башкортостана, работающий сварщиком. Мужчина оставил комментарий под записью в группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин». Ремарку он дополнил смайликами. Силовики сочли высказывание подписчика «умаляющим ценность человеческой жизни».

Полицейские оперативно разыскали адрес проживания мужчины, несмотря на то что в его профиле в сети была указана ненастоящая фамилия. Объясняя мотивы поступка, он признался, что хотел «снизить излишнюю эмоциональность других пользователей». После признания вины задержанного отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело возбуждено не было.

Ранее из-за высказывания в мессенджере под арест попал другой житель Северной столицы. В публичном Telegram-чате «Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда» он оставил комментарий, оправдывающий теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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      Виктория Клабукова
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