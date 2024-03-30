Десятки людей эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за записки с угрозами

«360»: бизнес-центр в поселке Внуково эвакуировали из-за записки с угрозами

Десятки людей эвакуировали из бизнес-центра «Ла-5» в поселке Внуково на западе Москвы из-за записки с угрозами. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

Как пишет издание, подозрительное послание нашел на столе охранник во время обхода. После этого из здания эвакуировали 86 человек. На место приехали сотрудники правоохранительных органов.

По данным источника, здание находится по адресу: Центральная улица, дом 8Б. Там расположен в том числе МФЦ.

UPD: позже стало известно, что прибывшие на место кинологи осмотрели бизнес-центр, но не обнаружили там опасных веществ или предметов.

Ранее из здания Московского государственного технического университета имени Баумана эвакуировали людей из-за пожара. Возгорание произошло на чердаке в четырехэтажном здании в Бригадирском переулке.