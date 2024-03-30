Пожар в МГТУ имени Баумана в Москве попал на видео

Shot: из здания МГТУ имени Баумана эвакуируют людей из-за пожара

Из здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана эвакуируют людей из-за пожара. Возгорание попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Как пишет источник, горит чердак в четырехэтажном здании в Бригадирском переулке. Там находится библиотечный комплекс университета. По данным издания, на месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле». Подробности допроса не раскрываются.