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12:36, 30 марта 2024Россия

Пожар в МГТУ имени Баумана в Москве попал на видео

Shot: из здания МГТУ имени Баумана эвакуируют людей из-за пожара
СюжетПожар в Москве:

Из здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана эвакуируют людей из-за пожара. Возгорание попало на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Как пишет источник, горит чердак в четырехэтажном здании в Бригадирском переулке. Там находится библиотечный комплекс университета. По данным издания, на месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле». Подробности допроса не раскрываются.

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      Алина Черненко
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