Двое сельчан попали в больницу из-за обстрела ВСУ Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о ранении двух жителей из-за обстрела Брянской области

Жители поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области получили ранения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в больницу попали двое сельчан. Они получили легкие ранения, их жизни ничто не угрожает.

«В результате обстрела частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение», — написал Богомаз.

Он добавил, что на месте уже работают сотрудники экстренных служб.

Утром 30 марта под обстрел также попало село Гуево в Курской области. «Прилетами» были частично разрушены четыре дома, хозяйственные постройки и заборы. Среди мирных жителей никто не пострадал.