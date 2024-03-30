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11:44, 30 марта 2024Россия

Село в Курской области попало под обстрел со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт: со стороны Украины обстреляли село Гуево

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Село Гуево в Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, никто из местных жителей не пострадал. От выстрелов частично разрушились четыре дома, хозяйственные постройки и заборы. «Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — пообещал Старовойт.

29 марта ВСУ также обстреляли другие населенные пункты Курской области. По словам губернатора, тогда под атаку попала деревня Внезапное в Кореневском районе и село Горналь Суджанского района. Старовойт отметил, что в центре Внезапного насчитали семь прилетов.

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      Антонина Черташ
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