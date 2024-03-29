ВСУ обстреляли российскую деревню Внезапное
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Он отметил, что в центре населенного пункта насчитали семь прилетов. «В результате повреждений в деревне отсутствует электроснабжение», — написал Старовойт.
Курский губернатор заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, пояснил он.
До этого сообщалось, что жилой дом загорелся при украинском обстреле в селе Коровяковка Курской области. Тогда в результате атаки никто не пострадал.
Еще раньше три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела курского села Гордеевка со стороны Украины.