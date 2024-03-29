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11:38, 29 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли российскую деревню Внезапное

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курскую деревню Внезапное

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он отметил, что в центре населенного пункта насчитали семь прилетов. «В результате повреждений в деревне отсутствует электроснабжение», — написал Старовойт.

Курский губернатор заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, пояснил он.

До этого сообщалось, что жилой дом загорелся при украинском обстреле в селе Коровяковка Курской области. Тогда в результате атаки никто не пострадал.

Еще раньше три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела курского села Гордеевка со стороны Украины.

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      Анна Щербакова
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