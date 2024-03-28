Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре в жилом доме при обстреле ВСУ

Жилой дом загорелся при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Коровяковка Глушковского района области. Пострадавших при обстреле нет, отметил Гладков.

«На место происшествия незамедлительно выехали пожарные команды и потушили огонь. Окажем собственникам необходимую помощь», — добавил глава области.

Ранее стало известно, что три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела села Гордеевка Кореневского района со стороны Украины. По информации Старовойта, никто не пострадал. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.