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17:11, 28 марта 2024Россия

Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре в жилом доме при обстреле ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жилой дом загорелся при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке со стороны Украины подверглось село Коровяковка Глушковского района области. Пострадавших при обстреле нет, отметил Гладков.

«На место происшествия незамедлительно выехали пожарные команды и потушили огонь. Окажем собственникам необходимую  помощь», — добавил глава области.

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Ранее стало известно, что три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела села Гордеевка Кореневского района со стороны Украины. По информации Старовойта, никто не пострадал. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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