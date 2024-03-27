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15:02, 27 марта 2024Россия

Украина обстреляла жилые дома в российском регионе

Курский губернатор Старовойт: при атаке на Гордеевку 3 дома получили повреждения

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела села Гордеевка Кореневского района со стороны Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Насчитали 5 прилетов. В результате обстрела повреждены 3 домовладения: посечены окна, заборы, фасады и крыши. Собственникам окажем необходимую помощь в ремонте имущества», — написал Старовойт.

По его информации, никто не пострадал. Он также опубликовал кадры последствий обстрела. На них видны посеченные стены домов, а также воронка от снаряда близ жилых зданий.

В среду, 27 марта, ВСУ также обстреляли Белгородскую область. Там, в частности, под удар попало сельхозпредприятие в поселке Поляна — оно загорелось.

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      Анастасия Шейкина
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