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09:33, 30 марта 2024Мир

Глава МИД Германии обвинила Путина в желании втянуть НАТО в войну

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Путина в желании втянуть НАТО в войну
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в войну и отсутствии намерения вести переговоры. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

«Мы с самого начала дали понять, что никогда этого не допустим», — заявила Бербок.

Она также добавила, что если Россия победит, «безопасность и международный порядок в Европе окажутся под угрозой». Однако глава МИД ФРГ исключила отправку наземных войск на Украину, как это планировала сделать Франция.

На вопрос, блокировал ли канцлер Германии Олаф Шольц поставку крылатых ракет Taurus из страха перед Путиным, Бербок ответила, что он якобы не боится российского лидера.

Ранее министр по делам экономики Германии Роберт Хабек опубликовал видеообращение, в котором заявил, что надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с хорошим концом не приходится. Он также подчеркнул, что Германия и Европа должны подготовиться к возможной угрозе безопасности.

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      Алина Черненко
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