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06:13, 30 марта 2024Мир

В Германии предрекли Украине отсутствие «хорошего конца» в конфликте

Вице-канцлер ФРГ Хабек: скорого хорошего конца конфликта на Украине не будет

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с хорошим концом не приходится. Такое заявление сделал вице-канцлер, министр по делам экономики Германии Роберт Хабек, опубликовав видеообращение в соцсети X.

«Мы жаждем мира. Да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы желаем иного», — предрек он. Политик отметил, что Германия и Европа должны подготовиться к возможной угрозе безопасности. При этом он высказался против идеи «заморозки конфликта». По словам Хабека, только Киев вправе принимать такие решения.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине не видно. По его словам, Европа должна продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Украины. Он также добавил, что помощь Киеву будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

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      Марина Совина
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