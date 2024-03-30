Из Петербурга за неделю выгнали четыре сотни нелегалов

Суды Петербурга за неделю выдворили за границу 418 нелегальных мигрантов

Суды Санкт-Петербурга за прошедшую неделю постановили выгнать за границу более четырех сотен нелегалов, нарушивших законодательство во время пребывания на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным ведомства, всего с 25 марта в районные суды Петербурга поступило 584 материала по соответствующим делам. Из них 515 было уже рассмотрено.

«Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан)», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, еще в 48 случаях мигрантов обязали покинуть территорию России самостоятельно.

Ранее стало известно, что в Уфе инспектор отделения по вопросам миграции районного отдела полиции незаконно поставил на учет 500 мигрантов за взятку в 260 тысяч рублей.