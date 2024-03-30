Кличко одолжил брату более двух миллионов евро

Мэр Киева Кличко одолжил брату более двух миллионов евро

Мэр Киева Виталий Кличко одолжил своему брату Владимиру 2,2 миллиона евро и 150 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах за 2023 год, которая опубликована на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

Градоначальник задекларировал доход в размере более миллиона гривен (примерно 25,5 тысячи долларов). По данным декларации, на банковских счетах Кличко лежат 338,5 тысячи гривен (8,6 тысячи долларов), 35,8 тысячи долларов и 3 евро.

Киевский мэр также владеет квартирой в столице. При этом он зарегистрирован в квартире брата. У него есть дом отдыха и земельный участок в селе Лютеж Киевской области. Помимо этого, Кличко владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 2009 года и машиной Land Rover Discovery 2013 года.

Ранее у родственников главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко обнаружили имущество на 1,8 миллиона долларов (70 миллионов гривен). Такие приобретения членов семьи были сделаны сверх их официальных доходов за последние 25 лет.