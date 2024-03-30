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04:39, 30 марта 2024Силовые структуры

Мать обвиняемого в теракте в «Крокусе» извинилась перед родными жертв

Мать террориста из «Крокуса» Фаридуни извинилась перед семьями жертв
Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Мать террориста Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», попросила прощения у родных жертв. Ее обращение опубликовало видеоагентство Ruptly.

«Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников [людей], которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы», — сказала женщина.

Она также обратилась к сыну, попросив рассказать, кто «втянул» его в совершение преступления. «Cыночек (...) Зачем ты это сделал? Для чего? Для кого?» — спросила женщина.

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      Марина Совина
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