Москвичей предупредили о заморозках и пасмурной погоде

Синоптик Леус заявил, что заморозки вернутся в Москву на следующей неделе

В Москве 1 и 2 апреля сохранится теплая погода, однако уже в среду, 3 апреля, начнется похолодание. О таких изменениях на следующей неделе предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 3 апреля в столице местами может пройти гроза. В четверг, 4 апреля, будет пасмурно, а температура не поднимется выше 10 градусов тепла. В ночь на пятницу, 5 апреля, в мегаполис вернутся заморозки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заяви, что в апреле в столичном регионе температура воздуха может опуститься ниже нуля, возможен снег.