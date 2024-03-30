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15:16, 30 марта 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о заморозках и пасмурной погоде

Синоптик Леус заявил, что заморозки вернутся в Москву на следующей неделе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 1 и 2 апреля сохранится теплая погода, однако уже в среду, 3 апреля, начнется похолодание. О таких изменениях на следующей неделе предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 3 апреля в столице местами может пройти гроза. В четверг, 4 апреля, будет пасмурно, а температура не поднимется выше 10 градусов тепла. В ночь на пятницу, 5 апреля, в мегаполис вернутся заморозки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заяви, что в апреле в столичном регионе температура воздуха может опуститься ниже нуля, возможен снег.

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      Варвара Митина
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