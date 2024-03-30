Москвичей предупредили о снеге в апреле

Синоптик Вильфанд: в апреле ожидается минусовая температура и снег

В апреле в столичном регионе температура воздуха может опуститься ниже нуля, возможен снег. Об этом предупредил москвичей в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Крайне редко бывает, чтобы апрель обходился без снега, обязательно еще снежок выпадет», — отметил он. Синоптик добавил, что минусовая температура ожидается по ночам.

Вильфанд также спрогнозировал, что в воскресенье 31 марта в Московском регионе будет малооблачно. По его словам, воздушные массы начнут поступать прямо с Африки. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов, ночью ожидается не ниже плюс 5-7 градусов. Синоптик отметил, что в первые числа апреля в столице будет держаться температура, характерная для начала мая.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые дни апреля в Москве станут самыми теплыми за последние 73 года.