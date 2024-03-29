Москвичам пообещали самое теплое за 73 года начало апреля

Синоптик Тишковец: начало апреля в Москве станет самым теплым за 73 года

Первые дни апреля в Москве станут самыми теплыми за последние 73 года. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 1 и 2 апреля, в городе прогнозируется по-настоящему майское тепло: в условиях антициклональной малооблачной погоды ночью столбики термометров покажут плюс 5-10 градусов, а днем воздух прогреется до небывалых 16-21 градуса тепла. Тишковец заявил, что данные показатели побьют температурные рекорды для этих дней в 1983 и 1951 годах, когда метеорологи зафиксировали плюс 17,8 и плюс 17,4 градуса соответственно.

«Финал текущей недели ознаменуется наступлением заключительной пятой фазы весны — фенологической или, как ее еще называют, автомобильной, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс пяти-семи градусов. Этот показатель является условным пороговым значением как для смены зимних автопокрышек на летние, так и для весеннего пробуждения природы флоры и фауны», — добавил эксперт.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что снег в Москве и Подмосковье полностью растает не раньше 5 апреля.