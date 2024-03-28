Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:10, 28 марта 2024Среда обитания

Предсказан срок таяния снега в Москве

Метеоролог Вильфанд: снег в Москве будет лежать как минимум до 5 апреля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сугробы в Москве и Подмосковье будут лежать как минимум до середины первой декады апреля. Срок таяния снега предсказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Метеоролог отметил, что снежный покров в этом году был достаточно плотным. В данный момент, рассказал он, высота сугробов приближается к норме для этого периода: на станции на ВДНХ она составляет 19 сантиметров, в Тушине — 17 сантиметров, а в МГУ — 15 сантиметров. За прошлые сутки величина снежного покрова уменьшилась на два сантиметра.

Вильфанд предупредил, что небольшой снег в дальнейшем еще будет выпадать в столичном регионе, поскольку весна не наступает мгновенно. Исходя из имеющихся данных, по его прогнозам, снег в Москве и Подмосковье растает не раньше 5 апреля.

«Вполне типичные даты для схода снежного покрова для Москвы и Московской области. Конечно, в Москве, на тротуарах, где его убирают, снега уже почти нет, речь идет о природных условиях», — заключил эксперт.

Ранее в марте стало известно, что в столице растаяло 14 сантиметров сугробов за неделю.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

      Глыба льда рассекла голову россиянке

      Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

      Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

      Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу из-за российских ударов

      На Украине насчитали миллион уклонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше