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22:06, 30 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об игнорировании Зеленским предупреждения США

Соскин: Киссинджер предупреждал Зеленского о небольшой роли Украины в мире
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждение бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, Киссинджер призывал украинского лидера выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли страны в мире. Соскин назвал Украину маленькой пешкой. Он подчеркнул, что эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести бывший госсекретарь США. «Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу», — сказал Соскин.

Политик также усомнился, что Соединенные Штаты думают об интересах украинских властей. Он считает, что американские власти играют в собственную глобальную игру, в которой вопрос Украины представлен лишь маленьким сюжетом.

В мае 2023 года Киссинджер заявил, что стремление принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — высказался политик.

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      Марина Совина
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