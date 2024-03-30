На Украине сообщили об игнорировании Зеленским предупреждения США
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал предупреждение бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Об этом политик заявил на своем YouTube-канале.
По его словам, Киссинджер призывал украинского лидера выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли страны в мире. Соскин назвал Украину маленькой пешкой. Он подчеркнул, что эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести бывший госсекретарь США. «Но, как известно, Зеленский это не воспринял. А если бы воспринял, то мы бы избежали эту катастрофу», — сказал Соскин.
Политик также усомнился, что Соединенные Штаты думают об интересах украинских властей. Он считает, что американские власти играют в собственную глобальную игру, в которой вопрос Украины представлен лишь маленьким сюжетом.
В мае 2023 года Киссинджер заявил, что стремление принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту. «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — высказался политик.