Названа дата возобновления переговоров по Газе

Силовые структуры Египта: переговоры по Газе возобновятся в Каире 31 марта

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС по установлению перемирия в Газе возобновятся в Каире 31 марта. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник в силовых структурах Египта, пишет ТАСС.

Утверждается, что Египет и Катар, которые выступают в роли посредников между Израилем и ХАМАС, предпринимают усилия для достижения прогресса в переговорном процессе. При этом египетские власти еще официально не комментировали сообщения о возобновлении консультаций.

29 марта сообщалось, что Израиль согласился на новый раунд переговоров с ХАМАС об освобождении заложников в Газе. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел обсуждение с руководством «Моссад» и Агентства безопасности страны по вопросу удерживаемых граждан. Политик одобрил отправку делегации в Каир и Доху для возобновления переговоров.