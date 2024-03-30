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13:13, 30 марта 2024Мир

Неизвестный захватил кафе с заложниками в Нидерландах

De Gelderlander: неизвестный захватил кафе и взял заложников в нидерландском Эде

Кадр: De Gelderlander

Неизвестный напал на кафе в нидерландском городе Эде, взял заложников и забаррикадировался внутри. Об этом пишет местная газета De Gelderlander.

По данным журналистов, прибывшие на место силовики и экстренные службы спешно эвакуировали жителей расположенных поблизости 150 жилых домов.

Какие-либо подробности захвата и требования нападавшего пока неизвестны, однако полиция Нидерландов утверждает, что признаки теракта в происходящем отсутствуют.

Ранее в немецком Ахене неизвестный взял в заложники пациентов местной больницы. Операцию по освобождению пострадавших проводил спецназ, полиция и другие экстренные службы страны.

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      Алевтина Запольская
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