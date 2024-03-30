Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:15, 30 марта 2024Культура

Оркестр Гергиева выступил в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Оркестр Гергиева выступил на акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Симфонический оркестр под управлением дирижера, генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дал концерт на памятной акции около здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

На стену за сценой, где расположился оркестр, проецировали фотографии жертв теракта. Оркестр Гергиева исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Концерт проходит на девятый день после теракта в «Крокусе». Перед его началом объявили минуту молчания.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали последствие ударов России по энергетике

      Оркестр Гергиева выступил в память о жертвах теракта в «Крокусе»

      Силовики задержали пожилого иностранца за любовь к русским поездам

      Украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе

      Фигуры журавлей зажгли у стен «Крокуса» в память о жертвах теракта

      Пенсионерка упала в шахту лифта и попала в больницу

      Раскрыты подробности жизни девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Польские пограничники рассказали об инциденте на границе с Украиной

      Торг за присоединенные к России территории назвали неуместным

      Из Петербурга за неделю выгнали четыре сотни нелегалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше