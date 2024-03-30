Оркестр Гергиева выступил в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Оркестр Гергиева выступил на акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Симфонический оркестр под управлением дирижера, генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дал концерт на памятной акции около здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

На стену за сценой, где расположился оркестр, проецировали фотографии жертв теракта. Оркестр Гергиева исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Концерт проходит на девятый день после теракта в «Крокусе». Перед его началом объявили минуту молчания.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны — их арестовали до 22 мая.