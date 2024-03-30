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11:30, 30 марта 2024Мир

Режим свободной торговли осложнит переговоры о вступлении Украины в ЕС

FP: Польша может выступить против членства Украины в ЕС из-за свободной торговли

Фото: Yves Herman / Reuters

Режим свободной торговли может осложнить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Такое предположение высказывает журнал Foreign Policy (FP).

Как утверждается, против вступления Украины в ЕС могут высказаться представители аграрного лобби, имеющего большое политическое влияние в Польше. Камнем преткновения стало соглашение о едином рынке с Украиной. Польские фермеры убеждены, что продление режима беспошлинной торговли скажется на местных производителях. Протесты аграриев уже смогли поменять настроения в обществе относительно дальнейшей помощи Украине, пишут журналисты, ссылаясь на опросы польского населения.

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      Виктория Клабукова
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