Режим свободной торговли осложнит переговоры о вступлении Украины в ЕС

FP: Польша может выступить против членства Украины в ЕС из-за свободной торговли

Режим свободной торговли может осложнить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Такое предположение высказывает журнал Foreign Policy (FP).

Как утверждается, против вступления Украины в ЕС могут высказаться представители аграрного лобби, имеющего большое политическое влияние в Польше. Камнем преткновения стало соглашение о едином рынке с Украиной. Польские фермеры убеждены, что продление режима беспошлинной торговли скажется на местных производителях. Протесты аграриев уже смогли поменять настроения в обществе относительно дальнейшей помощи Украине, пишут журналисты, ссылаясь на опросы польского населения.