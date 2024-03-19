Франция поддержала призыв Польши ограничить ввоз продукции с Украины

Politico: Франция примкнула к призыву Польши ограничить ввоз продукции с Украины

Власти Франции поддержали призыв польских коллег ввести ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили европейские дипломаты в разговоре Politico.

Как утверждают собеседники газеты, подобное решение Парижа может поставить под угрозу грядущие переговоры в Евросоюзе, главной темой которых станет продление режима свободной торговли объединения с Украиной.

«Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год», — отмечается в статье.

Дипломаты ЕС указали, что в случае срыва переговоров Киев рискует потерять 1,2 миллиарда евро прибыли. «Те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб», — заключил один из собеседников Politico.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил о желании польских фермеров получать удобрения из России ввиду их низкой стоимости, а также выступил за проведение с ними переговоров на соответствующую тему. Недовольные наводнившей рынок Польши украинской сельскохозяйственной продукцией фермеры продолжают протесты на границе с Украиной.