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07:00, 31 марта 2024Россия

Вирусолог назвал сохраняющиеся у людей последствия COVID-19

Вирусолог Чумаков назвал депрессию и тромбоз сохраняющимися последствиями ковида

Фото: Aly Song / Reuters

Пандемия COVID-19 оказала долговременное негативное влияние на здоровье, заявил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия перенесенного ковида, которые до сих пор сохраняются у людей.

«Последствия заболевания конечно продолжаются, потому что ковид вызывает у многих людей хроническое состояние. Если человек перенес тяжелую форму, то у него очень сильно поражена сосудистая система и возникают множественные неожиданные тромбозы. У людей пожилого возраста очень сильно осложняются атеросклеротические повреждения сосудов, это тоже приводит к повышению частоты тромбозов», — сообщил вирусолог.

Кроме того, по его словам, у человека могут быть сильные изменения в мозге, связанные в том числе и с сосудами. Поэтому после ковида бывают различные инсульты и микроинсульты. Помимо этого, вирус ковида может поражать нервные клетки и нарушать микроархитектуру мозговой ткани. Последствия возникают самые разные: от неврологических и психиатрических проявлений, например, депрессии, до каких-то тяжелых органических нарушений вроде инсультов или параличей.

И такое состояние может продолжаться достаточно долго, годами. Если это какие-то серьезные повреждения сосудов, то это, в общем-то, действительно просто приводит к тому, что человек становится полуинвалидом или инвалидом, то есть он не может выполнять те функции, которые выполнял до этого, поэтому это довольно длительные, к сожалению, последствия

Петр Чумаковвирусолог

В основном это касается тех, кто болел в тяжелой форме, отметил он. Однако если человек перенес ковид более-менее легко, это не означает, что у него не было каких-то поражений внутренних органов, сосудистой системы. «Это может вылезать неожиданно потом через какое-то время», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее кандидат психологических наук Лариса Суркова рассказала о связи между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией.

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      Екатерина Смирная
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