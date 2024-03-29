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10:00, 29 марта 2024Забота о себе

Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

Психолог Суркова: ребенку не нужно раннее обучение

Фото: «Одноклассники»

О том, почему дети рано взрослеют и как пандемия COVID-19 спровоцировала детскую депрессию, в эфире шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники» рассказала кандидат психологических наук, автор книг и блогер с миллионной аудиторией Лариса Суркова.

По ее словам, есть несколько теорий раннего взросления, быстрого перехода в подростковый возраст. Первая из них — гормональная. Она не имеет к психологии прямого отношения, а связана с тем, что в жизни ребенка присутствует слишком много гормональных средств (лекарства, пища), пояснила специалист. Следующая теория — информационная. В этом случае ребенку поступает слишком много информации от взрослых, из-за которой он вынужден взрослеть раньше.

Психолог отмечает, что современные родители пытаются слишком рано начать водить ребенка на всевозможные развивающие занятия, что, в первую очередь, нужно для самих взрослых, но никак не для ребенка. Малышу, отмечает эксперт, хватает лишь того, чтобы его хвалили.

Если мама находит для себя возможность выйти из дома, пойти пообщаться с другими мамами, а ребенок в это время будет не поварешками дома стучать, а там Монтессори дергать пособия туда-сюда — да на здоровье, пусть оно так и будет, в любом возрасте. Но если это правда обучение, то необходимо сказать: "Остановитесь". Потому что ребенку это не нужно

Лариса Сурковакандидат психологических наук

Блогер пояснила, что ребенку не следует начинать раньше времени читать, считать и писать. Ему нужно адекватное, экологическое развитие. Первостепенной задачей она назвала элементарное развитие крупной и мелкой моторики, речевого запаса, что можно осуществлять во время обычного живого общения и прогулок на улице.

К сожалению, объем гаджетов, мультиков, планшетов и всего того, что есть сейчас у детей в жизни, тормозит речь. Сейчас это бич, это боль психологов, нейропсихологов, логопедов, неврологов, психиатров. Потому что дети говорят крайне некачественно и поздно. И это происходит из-за обилия цифровых технологий в их жизни

Лариса Сурковакандидат психологических наук

Именно из-за чрезмерного пользования гаджетами с ранних лет у детей начала развиваться депрессия. По словам эксперта, здесь работает клиповое мышление, из-за которого создается совершенно другой способ восприятия информации. Как правило, моторика у таких детей снижена, что касается и речи. В реальной жизни такие дети не могут сделать элементарных задач: собрать паззл, попрыгать на двух ногах и так далее.

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При этом чаще начали ставить депрессию детям в момент пандемии COVID, когда людей посадили дома. Именно в тот период взрослые стали чаще использовать гаджеты, чтобы как-то развлечь детей, так как планировать совместный досуг, когда нельзя было выйти за пределы дома, стало крайне сложно.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году пользователи сети чаще стали искать психологов для детей и специалистов, которые помогают в борьбе с алкогольной зависимостью.

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      Анастасия Алимпиева
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