Депутат Барбашов назвал слова Зеленского о переговорах оторванными от реальности

Позицию президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Москвой назвали оторванной от реальности. Так выразился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что это понятно населению Украины и киевским партнерам. Союзники страны осознают, что Киев не может добиться каких-то значительных успехов на фронте, подчеркнул депутат. «Не будет не только возврата к границам 2022 года, не будет Украины как субъекта в нынешнем виде», — сказал Барбашов.

Он считает, что задача украинских властей — это не достижение успехов, а уничтожение республики и нанесение большего ущерба России. По его словам, Киеву не позволят вести переговоры с Москвой. Депутат подчеркнул, что Украина ничего не решает в конфликте, а центры принятия решений находятся в Великобритании и США.

Ранее Зеленский впервые заговорил о переговорах с Россией до выхода Киева на границы 1991 года. Он допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.