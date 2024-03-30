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17:05, 30 марта 2024Бывший СССР

Пресс-секретарь Зеленского раскрыл причину увольнения чиновников его офиса

Увольнения чиновников офиса президента Украины связали с оптимизацией штата

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Увольнения нескольких советников, первого помощника и уполномоченного президента Украины Владимира Зеленского связаны с оптимизацией штата офиса главы государства. Причину раскрыл пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, сообщает ТАСС.

По словам Никифорова, Зеленский ожидает подобных усилий от других органов власти.

Ранее стало известно, что президент Украины уволил нескольких чиновников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95».

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