Пресс-секретарь Зеленского раскрыл причину увольнения чиновников его офиса

Увольнения чиновников офиса президента Украины связали с оптимизацией штата

Увольнения нескольких советников, первого помощника и уполномоченного президента Украины Владимира Зеленского связаны с оптимизацией штата офиса главы государства. Причину раскрыл пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, сообщает ТАСС.

По словам Никифорова, Зеленский ожидает подобных усилий от других органов власти.

Ранее стало известно, что президент Украины уволил нескольких чиновников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95».