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08:42, 30 марта 2024Россия

ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что дрон был перехвачен около 8:00 по московскому времени. Уточняется, что сбитый беспилотник относится к классу БПЛА самолетного типа.

О перехвате первого беспилотника над регионом стало известно ранее. В Минобороны рассказали, что попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена около 7:30 мск.

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      Марина Совина
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