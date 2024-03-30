ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что дрон был перехвачен около 8:00 по московскому времени. Уточняется, что сбитый беспилотник относится к классу БПЛА самолетного типа.

О перехвате первого беспилотника над регионом стало известно ранее. В Минобороны рассказали, что попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена около 7:30 мск.

