Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 30 марта 2024Россия

Роскомнадзор проверит организаторов петербургской вечеринки в день траура

Роскомнадзор проверит организаторов проведенной в день траура премии «Репутация»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Организаторов и участников премии «Репутация» в Санкт-Петербурге проверят. Проведение вечеринки в день траура 24 марта, в частности, вызвало недовольство певицы Милены Дейнеги, передает Telegram-канал Shot.

Премия «Репутация» вручается ежегодно широкому кругу лиц, проявивших себя в бизнесе, общественной деятельности, медицине, моде, управлении и культуре. По словам Дейнеги, мероприятие должно было пройти в ресторане «Магадан». На нем присутствовало около сотни человек, в их числе была ее коллега по цеху певица Анна Калашникова. Гости церемонии приходили в ярких костюмах, одна из участниц нарядилась куклой Барби.

Материалы по теме:
«Парень вел нас в полной темноте» Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
«Парень вел нас в полной темноте»Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
23 марта 2024
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024

Проведение увеселительного мероприятия в день траура Дейнега назвала кощунством. «От рук террористов погибли люди. Кого-то спасали в больницах. Кого-то еще искали под завалами. Мы стояли в церкви, ставили за них свечки и плакали. А эти бесчеловечные твари устроили пляски на костях», — высказалась Дейнега. Ее саму пригласили на церемонию в качестве продюсера, но артистка отказалась. Увидев фотографии участников церемонии в соцсетях, она пожаловалась в Роскомнадзор и администрацию Санкт-Петербурга.

Ранее в день национального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» житель Севастополя устроил фейерверк. Горожанину назначили административный штраф по статье о нарушении правил во время чрезвычайной ситуации и вынудили извиниться на камеру.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на слова Зеленского о возможных переговорах

      Медведева рассказала о своем заработке

      Украинку осудят за пророссийскую позицию и коллаборационную деятельность

      Украинцам разрешили жениться онлайн

      Неизвестный захватил кафе с заложниками в Нидерландах

      Десятки людей эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за записки с угрозами

      Шойгу потребовал от работников оборонного предприятия пахать в три смены

      Летевший в Китай с Сахалина самолет резко сменил курс из-за неисправности

      Роскомнадзор проверит организаторов петербургской вечеринки в день траура

      Украинский боец высказался о предстоящем бое с россиянином в UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше