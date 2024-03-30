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07:56, 30 марта 2024Россия

Российский дрон уничтожил танк Leopard

Оператор FPV-дрона Батайск показал, как уничтожил танк Leopard под Донецком
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения Южной группировки российских войск с позывным Батайск сообщил об уничтожении немецкого танка Leopard на донецком направлении с помощью FPV-дрона. Он рассказал в разговоре с РИА Новости, что военная техника противника была обнаружена во время облета позиций.

«Экстренно по команде был поднят расчет FPV, отработали. И так уничтожили», — сообщил командир. Батайск добавил, что его подразделение уничтожило по меньшей мере два немецких танка.

Он объяснил, что западная техника не отличается от любой другой. «Обычная техника, обычный металл, обычный боекомплект. Также уничтожается. Нет никаких сверхъестественных способностей, живучести», — резюмировал военный.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ударная группа вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

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      Маргарита Пименова
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