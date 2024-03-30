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05:54, 30 марта 2024Россия

Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ

МО: вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8 поразили опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Ударная группа российских вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В состав ударной группы вошли Ка-52, Ми-35М и Ми-8. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После этого они выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах зоны специальной военной операции. Как сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России.

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      Марина Совина
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