Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ

МО: вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8 поразили опорный пункт ВСУ под Купянском

Ударная группа российских вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В состав ударной группы вошли Ка-52, Ми-35М и Ми-8. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После этого они выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах зоны специальной военной операции. Как сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России.