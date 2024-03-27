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13:51, 27 марта 2024Россия

Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении войсками мест сборки беспилотников ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Пресс-служба Минобороны / ТАСС

Российские войска поразили места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живую силу и военную технику в 136 районах зоны специальной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 20 260 единиц военной автомобильной спецтехники, 8546 орудий полевой артиллерии и минометов, 1256 машин реактивных систем залпового огня, 15 614 танков и других боевых бронемашин, 489 зенитных ракетных комплексов, 17 352 беспилотника, 577 самолетов и 270 вертолетов ВСУ.

26 марта в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотниками по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских бойцов и иностранных наемников. По словам Конашенкова, все назначенные цели были поражены.

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      Сергей Истомин
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