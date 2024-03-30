Руководство российского ночного клуба обвинили в пропаганде ЛГБТ

Руководство ночного клуба Pose внесли в перечень террористов и экстремистов

Руководство ночного клуба Pose в Оренбурге обвинили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) и внесли в перечень террористов и экстремистов. Имена арт-директора и администратора заведения фигурируют в перечне, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

Отмечается, что в список террористов и экстремистов включили Камильянову Диану Фаизовну 1995 года рождения и Климова Александра Сергеевича 2003 года рождения.

Администратора и арт-директора российского клуба арестовали 20 марта. По данным следствия, они пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.

