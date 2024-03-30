Школьника-мигранта выдворили из России после оскорбления губернатора Азарова

Несовершеннолетнего уроженца Таджикистана выдворили из России вместе с матерью, поскольку их пребывание на территории страны оказалось нелегальным. Проверку организовали после того, как 12-летний школьник вместе со своим 15-летним братом записали обращение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, передает samara.aif.ru.

Подростки решили записать видеоролик после серии драк в октябре 2023 года, в которых участвовали живущие в регионе мигранты из Средней Азии, в том числе несовершеннолетние. Тогда Азаров потребовал «самой суровой оценки вне зависимости от национальной принадлежности нападавших», сообщал 63.ru.

В своем ролике школьники пообещали осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора, и заявили, что задержанных «просто поставят на учет». После этого Следком возбудил уголовное дело по статье 319 УК (Оскорбление представителя власти), писал РБК.