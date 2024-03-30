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09:21, 30 марта 2024Россия

Шойгу проверил выполнение госзаказов на предприятиях ОПК в российском регионе

Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение госзаказов предприятиями ОПК на Алтае

Кадр: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава ведомства посетил предприятие, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам. Он проинспектировал производство сложных комплектующих.

Руководитель завода доложил Шойгу, что с 2022 года объем выпускаемой продукции вырос в 3,5 раза. Сейчас запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей, отметил он.

Ранее сообщалось, что Шойгу вручил медаль генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командовал взятием Авдеевки.

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