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13:49, 28 марта 2024Россия

Шойгу вручил медаль командовавшему взятием Авдеевки генерал-полковнику

Шойгу вручил медаль генералу Мордвичеву, командовавшему штурмом Авдеевки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Шойгу и Андрей Мордвичев

Сергей Шойгу и Андрей Мордвичев. Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил медаль генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командовал взятием Авдеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что командующему группировкой войск «Центр» была вручена «Золотая звезда». Шойгу поздравил военнослужащего и поблагодарил за образцовое выполнение задач.

«Слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, и страна оценила ваш ратный труд», — добавил министр обороны.

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Авдеевку российские войска взяли под контроль 17 февраля. Населенный пункт находится севернее Донецка и является его пригородом. Главным очагом сопротивления там был авдеевский коксохимический завод — о полном контроле над ним сообщалось спустя два дня после взятия города.

Ранее Шойгу лично вручил участникам специальной военной операции (СВО) звезды Героев России. Он отметил, что убежден — врученные им высшие воинские награды не станут для участников СВО последними, так как военные и дальше будут верой и правдой служить Отечеству.

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      Никита Абрамов
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