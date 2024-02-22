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10:48, 22 февраля 2024Россия

Шойгу наградил участников СВО звездами Героев России

Глава Минобороны Шойгу лично вручил участникам спецоперации звезды Героев России

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу лично вручил участникам специальной военной операции (СВО) звезды Героев России. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что убежден — врученные им высшие воинские награды не станут для участников СВО последними, так как военные и дальше будут верой и правдой служить Отечеству.

Днем ранее, 21 февраля, в награждении военнослужащих участвовал президент России Владимир Путин. Он вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил.

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