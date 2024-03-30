Талибы пообещали насмерть забивать камнями женщин за измену

Лидер «Талибана» пообещал насмерть забивать камнями женщин за измену

Верховный лидер движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада пообещал забивать женщин камнями за супружескую измену. Об этом сообщает The Guardian.

Он отметил, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат шариату. «Это противоречит вашей демократии, но мы продолжим это делать», — заявил Ахундзада. Тех, кто считает подобное нарушением прав женщин, лидер талибов назвал «служителями сатаны».

Ахундзада добавил, что данный шаг является продолжением борьбы движения против влияния Запада. По его словам, работа «Талибана» не закончилась с захвата Кабула, «она только началась».

С момента прихода к власти «Талибан» уже запретил женщинам сдавать вступительные экзамены в вузы, а также упразднил парикмахерские и салоны красоты по всей стране. Кроме того, талибы ограничили передвижение женщин в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.