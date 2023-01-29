В Афганистане запретили вузам допускать девушек до вступительных экзаменов

РИА Новости: талибы запретили университетам допускать девушек до вступительных экзаменов

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретило вузам допускать девушек к вступительным экзаменам. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение отдало Министерство высшего образования талибов. В письме отмечается, что ведомство приказывает всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний. Собеседник агентства подтвердил, что документ является официальным.

Ранее сообщалось, что около 35 университетов Афганистана закроют из-за запрета на образование для женщин. По словам представителя одного из афганских профсоюзов, экономические проблемы в стране «сильно обострились» после соответствующего решения талибов.

Власти Афганистана фактически лишили девушек всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.